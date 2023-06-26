Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da 17 yaşındaki çocuk öldürüldü
Giriş Tarihi: 26.6.2023 16:50 Son Güncelleme: 26.6.2023 16:58

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki çocuk öldürüldü

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Arda Pınar boynundan tabanca ile vurularak öldürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eyüpsultan’da 17 yaşındaki çocuk öldürüldü

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, motokuryelik yapan 17 yaşındaki Arda Pınar sokaktan geçtiği sırada husumetlisiyle karşılaştı. İkili tartışmaya başladıktan kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen saldırgan belinden çıkardığı tabancayla, Arda Pınar'a doğru ateş etti.

Silahtan çıkan kurşun Arda Pınar'ın boynuna isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Arda Pınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polisler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Yunanistan’da seçimi Miçotakis kazandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Prigojin, Putin’i nasıl ikna etti?
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
SON DAKİKA | Deprem bölgesi illerinden Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı
Barcelona, İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan'da 17 yaşındaki çocuk öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA