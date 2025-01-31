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Giriş Tarihi: 31.1.2025 01:36 Son Güncelleme: 31.1.2025 01:36

Eyüpsultan’da aile katliamı

İstanbul Eyüpsultan’da ihbar üzerine bir adrese giden ekipler aynı aileden 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Vurularak öldürüldüğü değerlendirilen aile üyelerinden damadın kayıp olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen damadın kaçtığı iddia edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eyüpsultan’da aile katliamı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir evde aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı apartmandan silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde aynı aileden Fatma İnce (71), Mehmet Yenigün (43), Aysun Yenigün (42) ve Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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Eyüpsultan’da aile katliamı
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