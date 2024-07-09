Eyüpsultan’da bir kişi araçtan inip lokantadakilere kurşun yağdırdı

Dehşet veren olay geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da meydana geldi. Eyüpsultan Namık Kemal Caddesi üzerinde şüpheli Fikret Ö. isimli kişi yanında bulunan 3 kişiyle birlikte araç içinde bir lokantanın önünde duruyordu. Dört şüpheli aracın içinde silahla oynaması lokantada bulunan müşterileri korkuttu.

MÜŞTERİLER RAHATSIZ OLUYOR GİDER MİSİNİZ

İşletme sahiplerinden Ahmet H., ve arkadaşı Halil Y., ile bu esnada lokantanın önünde oturuyordu. Bir süre sonra Ahmet H., şüphelilerin otomobilinin yanına giderek 'müşteriler rahatsız oluyor başka yere gider misiniz' dedi. Aracın ayrılmaması üzerine Ahmet H., durumu babası Abdurrahman H.'ye anlattı. Bu sefer Abdurrahman H., şahısların yanına gelerek uyarıda bulunup gitmelerini istedi. Şüpheliler hareket etmeyince Abdurrahman H., oğluna polis çağırıp, aracın plakasını çekmesini söyledi.

ATEŞ ETMEYE BAŞLAMASI BİR OLDU!

Durumu fark eden şüpheliler korkarak kaçmak istedikleri sırada araç hareket ettiği anda maddi hasarlı kazaya karışırken, içlerinden Fikret Ö., isimli kişi otomobilden indi. Şüpheli kişi elinde silahıyla 'hayırdır bir sorun mu var' diyerek ateş etmeye başladı. Kurşunlar Halil Y.'ye isabet ederken talihsiz adam ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olduğu öğrenilen Halil Y., hastanede tedavisin ardından taburcu edildi.

KENDİMİ KONTROL ETTİĞİMDE VURULDUĞUMU ANLADIM

Polis ekipleri Fikret Ö., isimli kişiyi kısa sürede yakalarken araçta bulunan diğer 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Halil Y., ifadesinde araç içerisinden daha sonradan görse tanıyamayacağı bir şahsın indiğini, çevredekilerin silah çıkardı diye bağırdığını duyduğunu belirtti. Bunun üzerine korkup içeri girmek istediği sırada sol kolu ve yüzünde acı hissettiğini kaydetti. Olay ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.