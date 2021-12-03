Eyüpsultan’da çok özel bir gece

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen geceye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpspor Başkan Vekili Fatih Kulaksız, Teknik Direktör Zafer Turan, takımının başarılı futbolcuları Umut Bulut, Emrullah Şalk, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, başkan yardımcıları, mecli üyeleri ve ilçede yaşayan engelli bireyler ve aileleri katıldı. Sihirbaz gösterisi ve ESER'in öğretmenlerinden Rıfat Çalışkan'ın Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği konserle başlayan gecede ESER'li öğrencilerin halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı.



'BU BÖLGEDE OKULSUZ ÖZEL BİREY BIRAKMAYACAĞIZ'



Gecede engelli bireyler ve aileleri ile yakından ilgilenen tek tek fotoğraf çektiren Başkan Deniz Köken, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu akşam, Eyüpsporumuzun değerli futbolcuları ve İşitme Engelliler Milli Takımı'nın değerli sporcuları sizlerle beraber olmak için buraya geldi. Aslında bu organizasyonu siz kendiniz yaptınız. Emek verilince neler oluyor gördünüz. Hem çocuklarımızı hem de hocalarımızı tebrik ediyorum. Duygu yüklü bir ortam. ESER şu anda yetmiyor, taleplere cevap veremiyor. Bu bölgede özel çocuklarımızın eğitimi ile ilgili bina sıkıntısı var. Onlara yakın zamanda Alibeyköy tarafına bir tane daha yapacağız. Bir de Milli Eğitim ile birlikte özel çocuk okulu yapmamız gerekiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu konu bizim için çok önemli. Bu meseleyi daha detaylı ele alacağız, bu bölgede okulsuz özel birey bırakmayacağız. Gününüz kutlu olsun. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum."





'ENGELSİZ BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR'



Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise engelli birey ve ailelerin Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak "Engellilerimize daha kolay bir hayat diliyorum. Onların annelerine, babalarına, yakınlarına ve onlarla ilgilenenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bu güzel akşamı hazırlayan, bizi bir araya getiren başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı sevincimi dile getirmek istiyorum. Engelsiz bir gelecek bizi bekliyor" dedi.



ESER'Lİ 11 ÖĞRENCİYE SERTİFİKALARI VERİLDİ



Konuşmalar sonrası Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpspor teknik kadro yönetimi ve oyuncuları ESER biriminde çağrı merkezi operatörlüğü ve bilgisayar programcılığı eğitimi alan 11 öğrenciye sertifikalarını takdim etti.



İŞİTME ENGELLİLER TAKIMI'NIN ŞAMPİYONLARINA ÖDÜL



Gecede aynı zamanda Uluslararası spor müsabakalarında dereceye giren İşitme Engelliler Takımı'nın ödül töreni yapıldı. İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda Dünya 5.'si Tuğçe Duyuş'a, aynı şampiyonada Dünya 3.'sü olan Abdullah Ataş'a ve Dünya 3.'sü olan Eyüpsultanlı sporcumuz Firdevs Özçelik Aydın'a ödülleri Başkan Deniz Köken tarafından verildi.

Türk Halk Müziği konseri ile son bulan programda ESER'li öğrenciler, ilçede yaşayan engelli bireyler ve aileleri unutamayacakları bir gece yaşadı.