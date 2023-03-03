Eyüpsultan’da depremzedeler için ’Kardeşlik Çarşısı’ kuruluyor

Asrın felaketinden sonra tüm birimleriyle seferber olan Eyüpsultan Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla birçok destek ve yardım kampanyası düzenledi. Bu yardım kampanyalarına bir yenisini daha ekleyen Eyüpsultan Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla Eyüpsultan Meydanı'nda 6-7- 8 Mart tarihlerinde Kardeşlik Çarşısı kuruyor.Eyüpsultan Meydanı'nda üç gün boyunca saat 11:00 ile 19:00 arasında açık olacak olan çarşıda Eyüpsultan'ın üreten kadınlarının el emeği göz nuru ürünleri satılacak.

GELİR DEPREMZEDELER İÇİN KULLANILACAK

Elde edilecek tüm gelirin deprem bölgesindeki vatandaşlar için kullanılacağı çarşıda ESMEK kurs merkezlerinde yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarına devam eden öğrencilerin yaptıklar yiyecekler ile Eyüpsultan'da ikamet eden kadınların bağışladıkları ürünler satışa sunulacak.