Eyüpsultan’da hedefi şaşırdılar; özür dileyip iş insanını kaçırdılar



Görüntülerde, bir minibüsle gelen şüpheliler market önünde bir kişinin etrafını sararak kaçırmak istedi. Ancak bu kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden şüpheliler özür dileyip serbest bıraktı. Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte şüpheliler, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.