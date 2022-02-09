Eyüpsultan’da iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü

Olay, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi Berrak Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İki bina arasında ve 3 katlı bir binanın bahçe kısmında bulunan istinat duvarı gece saatlerinde çöktü.
Gürültüye uyanan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarın çöktüğü alanda inceleme yaparken çökme sırasında binalarda herhangi bir zarar meydana gelmedi.
Bahçesindeki istinat duvarı çöken binanın yapılacak inceleme sonunda tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.