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Giriş Tarihi: 9.2.2022 06:24

Eyüpsultan’da iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Eyüpsultan’da iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü

Eyüpsultan’da iki bina arasında bulunan istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. İstinat duvarının çökmesi paniğe sebep oldu.

Olay, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi Berrak Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İki bina arasında ve 3 katlı bir binanın bahçe kısmında bulunan istinat duvarı gece saatlerinde çöktü.



Gürültüye uyanan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarın çöktüğü alanda inceleme yaparken çökme sırasında binalarda herhangi bir zarar meydana gelmedi.



Bahçesindeki istinat duvarı çöken binanın yapılacak inceleme sonunda tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

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Eyüpsultan’da iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü
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