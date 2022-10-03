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Giriş Tarihi: 3.10.2022 10:15 Son Güncelleme: 3.10.2022 10:18

Eyüpsultan'da korkunç olay! Akrabalar birbirine girdi: Etrafa rastgele ateş açtı

İstanbul Eyüpsultan'da akraba oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi elindeki silahla sokakta etrafa rastgele ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Eyüpsultan’da korkunç olay! Akrabalar birbirine girdi: Etrafa rastgele ateş açtı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birisi elinde bulunan silahla sokakta koşmaya başladı. Saldırgan daha sonra elindeki silahla etrafa rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonrası sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Elinde silahla etrafa rast gele ateş açmaya devam eden saldırgan bir süre sonra koşarak oradan uzaklaşırken, silah seslerinin ardından sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Saldırganın gündüz vakti etrafa rast gelen ateş açtığı olayda ise yaralanma olmazken, yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada | Video

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Eyüpsultan'da korkunç olay! Akrabalar birbirine girdi: Etrafa rastgele ateş açtı
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