Eyüpsultan’da lüks otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

UZUN NAMLULU SİLAHLAR DA KULLANILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunan ekipler, her iki otomobilde de çok sayıda mermi isabeti olduğunu ve çatışmada uzun namlulu silahların da kullanıldığını tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.