Eyüpsultan’da mutfak tüpü dehşeti yaşattı: Gecekondu alevlere teslim oldu! 1 ölü 1 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınan yangın esnasında evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Alevlerin sıçradığı bitişikteki evde ise dumandan etkilenen Fatma Balcı ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Balcı'ya ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin yanan gecekondudan çıkarılma çalışmaları ise devam ediyor.