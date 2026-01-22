Eyüpsultan’da mutfak tüpü dehşeti yaşattı: Gecekondu alevlere teslim oldu! 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 07.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak'taki bir gecekonduda çıkan yangın hızla büyüdü. Alevler bitişikteki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınan yangın esnasında evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Alevlerin sıçradığı bitişikteki evde ise dumandan etkilenen Fatma Balcı ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Balcı'ya ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin yanan gecekondudan çıkarılma çalışmaları ise devam ediyor.