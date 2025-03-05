Eyüpsultan’da Ramazan heyecanı

İftarın ardından vatandaşlar teravih namazına kadar çevrede bulunan kafelerde çaylarını ve kahvelerini içti. Teravih namazı için ise Eyüp Sultan Camii'ne gelen cemaat, camiyi tıka basa doldurdu. Bazı vatandaşlar da anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

"RAMAZAN'DA BURASI VAZGEÇİLMEZ BİR YER"

Türbede dua eden Nail Gürpınar (57), "Ramazan'da devamlı mübarek insanları ziyarete geliyoruz. Dualar ettim bol bol, her şeyin hakkımızda hayırlı olmasını diledim. Burası çok güzel, Ramazan'da burası vazgeçilmez bir yerdir." dedi.

Eşiyle birlikte Ankra'dan gelen ve türbeyi ziyaret eden Filiz Kuyrukçu (48), "Ebru hocasıyım. Bir fuar dönüşü buraya uğradım, elimden geldiği kadar da uğramaya çalışıyorum. Eşimle birlikte geldim, buraya sık sık uğramaya çalışıyorum. İstanbul'un çok güzel bir maneviyatı var. Eyüpsultan da buranın en büyük evliyalarından. İstanbul'un her köşesi ayrı bir güzel, ayrı bir huzur ama burası benim için çok farklı."

Kocaeli'nden ailecek türbeye gelen Nargüllü Sarıçam (66), "Burayı görünce içimize ferahlık geldi. Duygularımız dile gelemiyor, Allah burayı görmeyi nasip etti bize. İnşallah Allah herkese bu duyguyu nasip eder."

Orucunu Eyüpsultan'da açan Ali Ulusoy, "Ramazan muhteşem geçiyor, gerçekten birlik beraberlik kadar güzel bir şey yok. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." Derken, başka bir vatandaş ise, "Bizi ağırlayanlara çok teşekkür ederiz, memnunuz. Geçen sene de buraya geldik. Böyle topluluklar hoşuma gidiyor. Ben de Tekirdağ Şarköy'den geldim. Ramazan'ı İstanbul'da geçireceğiz." şeklinde konuştu.