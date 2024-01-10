Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da sebze deposunda çıkan yangın söndürüldü
Giriş Tarihi: 10.1.2024 22:39

Eyüpsultan'da sebze deposunda çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da sebze ürünlerinin bulunduğu tek katlı iş yerinde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

DHA
Eyüpsultan’da sebze deposunda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, 19.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Pirinççi Mahallesi, Çampınar Sokak'ta bulunan tek katlı depoda çıktı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Depodan alevlerin çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

İŞ YERİ SAHİPLERİ GAZETECİLERE SALDIRDI

İş yerinin yandığını öğrenen iş yeri sahipleri olay yerine geldi. İş yeri sahipleri görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle arbede sona erdi.

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Eyüpsultan'da sebze deposunda çıkan yangın söndürüldü
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