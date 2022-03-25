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Giriş Tarihi: 25.3.2022 10:59 Son Güncelleme: 25.3.2022 11:54

Eyüpsultan'da sopalı yol verme kavgası kamerada

DHA
Eyüpsultan’da sopalı yol verme kavgası kamerada

EYÜPSULTAN'da sürücüler arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma yerini sopalı kavgaya bırakırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Güzeltepe Mahallesi, Alibeyköy Çevre Otoyolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sonrası sürücüler ve yanındakiler araçlardan çıkarak sopalarla birbirine saldırdı.

Sopa ve taşların havada uçuştuğu o anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.




Eyüpsultan'da sopalı yol verme kavgası kamerada | Video


Görüntülerde, iki grubun trafikte sopalarla kavga ettiği, birbirine taş ve sopalar fırlattığı, diğer sürücülerin ise ayrılmak için koştuğu görüldü.

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Eyüpsultan'da sopalı yol verme kavgası kamerada
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