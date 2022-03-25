Sopa ve taşların havada uçuştuğu o anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.











Eyüpsultan'da sopalı yol verme kavgası kamerada | Video



Görüntülerde, iki grubun trafikte sopalarla kavga ettiği, birbirine taş ve sopalar fırlattığı, diğer sürücülerin ise ayrılmak için koştuğu görüldü.