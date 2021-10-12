Eyüpsultan’da taksi ata çarptı: 2 yaralı





POLİS YOLDA ÖNLEM ALDI



Polis ekipleri, yoğun sisin olduğu yolda yeni bir kaza olmaması için önlem aldı. Çarpmanın etkisiyle taksi hurdaya döndü. Kullanılmaz hale gelen taksi çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazada hayatını kaybeden at ise belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.