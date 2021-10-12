Eyüpsultan’da taksi ata çarptı: 2 yaralı

Kaza, 00.30 sıralarında Eyüpsultan D-020 Karayolu Göktürk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan aldığı Milana Durdic adlı yolcuyla hareket eden Şevket Demirbozan idaresindeki 34 TJD 92 plakalı taksi, Göktürk mevkii Kağıthane istikametinde yola çıkan başıboş atı yoğun sis nedeniyle fark etmeyerek ata çarptı.
AT HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle at savrulurken sürücü Şevket Demirbozan ile yolcu Milana Durdic yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla taksiden çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Milana Durdic ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü Şevket Demirbozan ayakta tedavi edildi.
POLİS YOLDA ÖNLEM ALDI
Polis ekipleri, yoğun sisin olduğu yolda yeni bir kaza olmaması için önlem aldı. Çarpmanın etkisiyle taksi hurdaya döndü. Kullanılmaz hale gelen taksi çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazada hayatını kaybeden at ise belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.