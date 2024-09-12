Eyüpsultan’da tehdide karşı evinin önüne barikat kurmuştu! O davada mütalaa verildi

İstanbul Eyüpsultan'da, birlikte yaşadığı ve geçen yıl ayrıldığı Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle Ahmet Çelik'in yargılandığı dava görülmeye devam etti. İstanbul 59. Asiye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyası, birleştirme talebiyle İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Bugün yapılan duruşmada, mahkemede dosyaların birleştirilmelerine karar verdi.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Dilek Acu ve taraf avukatları katıldı. Dilek Acu'nun amcasının oğlu Cafer Acu dava kapsamında tanık olarak dinlendi. Geçtiğimiz sene sanığın Acu'nun evine gelerek bağırdığını söyleyen tanık, "Karanlık çökmüştü. Küfür ederek geldi, kapıyı açmadık. Hemen polisi aradık. Poliseler gelene kadar sanık evin dışında bulunan elektrik panosunu kırıp söktü" dedi.

"SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTIĞIMDA BANA SALDIRDI"

Sanığın, güvenlik kameralarını kırdığını, kapı ve pencereyi yumrukladığını ileri süren tanık Cafer Acu, "Sakinleştirmek için dışarı çıktığımda bana saldırdı. Bu esnada telefonum yere düştü. Sanık telefonumu alıp kaçmıştı" şeklinde konuştu. Ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

4 SUÇTAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Savcı, sanık Ahmet Çelik'in üzerine atılı "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Tehdit" ve "Silahla tehdit" suçlarını işlediğine dair kesin delil bulunmamasından beraatını istedi. Savcı, farklı tarihlerde işlenen suçlardan olan "Kasten mala zarar verme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Israrlı takip" ise toplamda 1 yıl 8 aydan 10 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.