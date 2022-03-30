Eyüpsultan’da üniversitelilere iftar

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan ayı boyunca ilçede ikamet eden üniversiteli öğrencilere iftar vereceklerini açıkladı. Köken, öğrencilerin iftar için belediyenin internet sitesinden kayıt yaptırması gerektiğini belirterek, "Ramazan paylaşmaktır ve biz de Eyüpsultan'ımızda ikamet eden üniversiteli kardeşlerimizle iftarımızı paylaşacağız. Siz dersinize çalışın, kitap okuyun, iftarda ne yiyeceğinizi de biz düşünelim" dedi. Öğrenciler iftara 45 dakika kala, Alibeyköy Osmanlı Park'taki Ramazan Çarşısı'ndaki belediyenin standından üniversite kimlik kartını göstererek iftar yemeğini alabilecek.