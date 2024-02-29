Eyüpsultan’da yangın: Kıraathanede başladı 2 binaya sıçradı

ALEVLER 2 BİNANIN DIŞ CEPHESİNE SIÇRADI

Yangını fark edenlerin uyarısı üzerine binalarda yaşayanlar hemen dışarı çıktı. Bu sırada alevler ise binaların dış cephe kaplamasına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan binaya müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, kıraathanede ve binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.