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Giriş Tarihi: 8.8.2022 08:10

Eyüpsultan'da zincirleme kaza! 5 yaralı

Eyüpsultan'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsünün de karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

DHA
Eyüpsultan’da zincirleme kaza! 5 yaralı

Eyüpsultan'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsünün de karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.



Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu 6 araç zincirleme kazaya karıştı.



Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı noktada trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Eyüpsultan'da zincirleme kaza! 5 yaralı
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