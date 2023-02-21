Eyüpsultan’daki çocuk parkında silah sesleri: Yaralılar var!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yaralı 1'i çocuk, 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.