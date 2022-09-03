Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan’dan Haraçina’ya su tesisi
Giriş Tarihi: 3.9.2022 16:11 Son Güncelleme: 3.9.2022 17:07

Eyüpsultan’dan Haraçina’ya su tesisi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Haraçina'ya Eyüpsultan Belediyesi tarafından su tesisi yaptırıldı. İnşaası tamamlanan tesis, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ve beraberindeki heyetin katılımıyla açıldı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Eyüpsultan’dan Haraçina’ya su tesisi

Eyüpsultan Belediyesi'nin desteğiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Haraçina Belediyesine yapılan su tesisi açıldı. Haraçina'da düzenlenen açılış törenine, Haraçina Belediye Başkanı Rıdvan İbraimi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve beraberindeki heyet, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Su yatırımı sıradan bir yatırım değil. Değerli Belediye Başkanım bizi ziyarete gelip bu sorunu anlattığında rahatsız oldum. Bu konunun şimdiye kadar çözülmemiş olması beni de rahatsız etti. Üsküp Haraçina'nın yıllardır süregelen su sorununu çözüme kavuşturduk, mutluyuz. Balkanlar'da yaşayan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haraçina Belediye Başkanı İbraimi de bölge sakinleri adına teşekkür etti. Bu projeyle rüyalarının gerçekleştiğini vurgulayan İbraimi, Haraçina Belediyesi sakinlerinin yıllardır su sorunuyla karşı karşıya kaldığını ve bu durumun kendilerini geçici çözümler aramalarına ittiğini söyledi.

Konuşmaların ardından plaket ve hediye takdim edildi, belediye binasının önüne sembolik konulan çeşmenin açılışı dualar eşliğinde yapıldı.

İki belediye arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Kuzey Makedonya'ya Eyüpsultan'dan gelen ekipler, gerekli çalışmaların yapılması için analizler yapmıştı. Bu analizler doğrultusunda 2 su pompası, 2 su pompa motoru, 4 elektrik panosu, 200 metre yer altı kuyu motor pompası elektrik kablosu temin edilmiş ve su tesisi kurulmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı
EMEKLİLER DİKKAT: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi
ÖSYM YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu belli oldu mu? Üniversite 2. tercihler YKS boş kontenjanlar listesi ile başlayacak!
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 450 TL - 600 TL Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Son dakika! Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Emekliler dikkat: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar belli oldu mu? 2022 YKS ek tercih ne zaman başlıyor ve bitiyor? ÖSYM AİS
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet! GSB ile 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan’dan Haraçina’ya su tesisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA