Eyüpsultanlılar’a ücretsiz sinema

Eyüpsultan'da vatandaşlara ücretsiz vizyon filmleri izleme imkanı sunan sinema filmi izleme etkinliği düzenlendi. Eyüpsultan Belediyesi'nce gerçekleştirilen ücretsiz sinema etkinliğine, ailesi ile birlikte hafta sonunu sinemada değerlendirmek, ailecek keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm Eyüpsultanlılar davet edildi. 27 Mart 2022'ye kadar devam edecek etkinlikte kayıtlar her hafta Çarşamba günleri alınacak. Sinema Günleri'nden yararlanmak isteyen vatandaşların kayıtlarını yaptırdıktan sonra seans saatinden 30 dakika önce salonda bulunması gerekiyor. Kayıt için https://sinema. eyupsultan.bel.tr linkinden kayıt yaptırılabilir.