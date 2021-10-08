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Giriş Tarihi: 8.10.2021 03:47

Eyüpsultan’ta 4 katlı tekstil atölyesinde yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Eyüpsultan’ta 4 katlı tekstil atölyesinde yangın

Eyüpsultan’da 4 katlı tekstil atölyesinin depo olarak kullanılan 4’üncü katında ve çatısında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonucunda yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, yangın saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi İncirlik Sokak'ta bulunan 4 katlı bir tekstil atölyesinin 4'üncü katında ve çatısında çıktı. Binanın yandığını görev çalışanlar kendi imkânlarıyla dışarıya çıkarken ihbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa, Şişli ve Bağcılar'dan itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri farklı noktalardan yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangında tekstil atölyesinin depo kısmı ve çatısında büyük hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Eyüpsultan’ta 4 katlı tekstil atölyesinde yangın
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