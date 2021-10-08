Eyüpsultan’ta 4 katlı tekstil atölyesinde yangın

Yangın, yangın saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi İncirlik Sokak'ta bulunan 4 katlı bir tekstil atölyesinin 4'üncü katında ve çatısında çıktı. Binanın yandığını görev çalışanlar kendi imkânlarıyla dışarıya çıkarken ihbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa, Şişli ve Bağcılar'dan itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri farklı noktalardan yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.
Yangında tekstil atölyesinin depo kısmı ve çatısında büyük hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.