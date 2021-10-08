Eyüpsultan’ta 4 katlı tekstil atölyesinde yangın

Yangın, yangın saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi İncirlik Sokak'ta bulunan 4 katlı bir tekstil atölyesinin 4'üncü katında ve çatısında çıktı. Binanın yandığını görev çalışanlar kendi imkânlarıyla dışarıya çıkarken ihbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa, Şişli ve Bağcılar'dan itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.