Eyüp’te filtre fabrikası yandı: 1 işçi kayıp

Eyüpsultan'da, araç filtresi üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı, 1 işçi çıkan yangında kayboldu. Yayla Mahallesi Pirinççi Köyü'nde bulunan fabrikadaki yangın, Saat 13.30'da başladı. Fabrikadan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredeki işletmelerde de korku ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, 87 çalışanı olan fabrikada yemek molası olmasından dolayı büyük felaketin atlatıldığı yangında bir kişiden haber alınmadığını söyledi. Yangında kaybolan işçinin 43 yaşındaki Sedat Cesur olduğu bildirildi. -