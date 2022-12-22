Haberler Yaşam Haberleri Eyüp’te filtre fabrikası yandı: 1 işçi kayıp
Giriş Tarihi: 23.12.2022

Eyüp’te filtre fabrikası yandı: 1 işçi kayıp

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
ESMA AYDIN
Eyüp’te filtre fabrikası yandı: 1 işçi kayıp
Eyüpsultan'da, araç filtresi üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı, 1 işçi çıkan yangında kayboldu. Yayla Mahallesi Pirinççi Köyü'nde bulunan fabrikadaki yangın, Saat 13.30'da başladı. Fabrikadan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredeki işletmelerde de korku ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, 87 çalışanı olan fabrikada yemek molası olmasından dolayı büyük felaketin atlatıldığı yangında bir kişiden haber alınmadığını söyledi. Yangında kaybolan işçinin 43 yaşındaki Sedat Cesur olduğu bildirildi. -

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret 2023 belli oldu: Hesaplar değişti: Stajyer, işsizlik maaşı, GSS ve Bağ-Kur primi...
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması: Güçlüyüz!
SON DAKİKA: Aydın'da korkutan deprem! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
MEMUR ZAMMI ORTAYA ÇIKIYOR! Meslek meslek hesaplandı: 2023 Ocak zammı ile memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA AÇIKLANDI: Çifte rekor! 8.506 TL ve 455 dolar! Başkan Erdoğan yeni tutarı açıkladı
KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında? GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüp’te filtre fabrikası yandı: 1 işçi kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA