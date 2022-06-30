Haberler Yaşam Haberleri Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi ilde? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, konusu ne?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 14:45

Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi ilde? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, konusu ne?

Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi ilde? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, konusu ne?

Eyvah Eyvah 3 Star TV ekranlarında 30 Haziran akşamı yayınlanacak. Sinemaseverler de bu gişe rekortmeni yapımı araştırıyor. Eyvah Eyvah 3 filmi konusu nedir, nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kimler? sorusu soruluyor. Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın başrolünde olduğu Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? İşte detaylar!

Eyvah Eyvah 3 konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Tatil beldesinde çekilen film için Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi hangi ilde araştırmaları yapılıyor. Ata Demirer'in bilindik tiplemeyi oynadığı yapım için araştırmalar hız kazandı. Yaz sezonununa girilmişken yaz temalı filmler STAR TV ekranlarında yayınlanıyor. 30 Haziran akşamı da Eyvah Eyvah yayına girecek. İşte Eyvah Eyvah 3 oyuncuları ve konusu

EYVAH EYVAH 3 KONUSU

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin dha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.

Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleriyle, macera Geyikli'de yine ve yeniden devam ediyor.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Bu filmin sürpriz konu sanatçıları arasındaysa Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler var.

EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Başarılı yerli komedi filmi Eyvah Eyvah 3 çekim yeri izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Film, Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da çekildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi ilde? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, konusu ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA