Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi ilde? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, konusu ne?

Eyvah Eyvah 3 konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Tatil beldesinde çekilen film için Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi hangi ilde araştırmaları yapılıyor. Ata Demirer'in bilindik tiplemeyi oynadığı yapım için araştırmalar hız kazandı. Yaz sezonununa girilmişken yaz temalı filmler STAR TV ekranlarında yayınlanıyor. 30 Haziran akşamı da Eyvah Eyvah yayına girecek. İşte Eyvah Eyvah 3 oyuncuları ve konusu
Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin dha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.
Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleriyle, macera Geyikli'de yine ve yeniden devam ediyor.