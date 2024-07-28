Eyyam-ı Bahur geliyor aman dikkat

Hava sıcaklıkları artarak devam ediyor. Uzmanlar ağustos ayının başında eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı, özellikle hipertansiyon ve kalp-damar hastalarının sıcak havalarda dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
Hastalar, hekimlerine danışmadan ilaçlarını kullanmayı bırakmamalı, dozunu değiştirmemeli.
Yeteri kadar su içilmeli, çay, kahve gibi kafeinli içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı.
Yeterli ve dengeli beslenilmeli.
Tavuk, balık, hindi gibi yağsız protein türleri, tam buğday veya tahıl ekmeği, meyve, sebze gibi lif açısından zengin besinler tüketilmeli.
Şeker oranı yüksek, işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı.
Tuz kullanımı günlük bir çay kaşığını geçmemeli.
Mecbur kalınmadıkça 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalı.
Dışarıda bulunulan zamanlarda serin, gölge alanlar tercih edilmeli.
Açık renkli, rahat giysiler giyilmeli.
Güneşten koruyan şapka takılmalı.
Hava alabilen rahat ayakkabılar kullanılmalı.
Aşırı nemli ortamlardan kaçınmalı.
Düzenli yürüyüş, egzersiz yapılmalı ancak yorucu fiziksel aktivitelerde bulunulmamalı.
Soğuk duş yerine ılık duş alınmalı.