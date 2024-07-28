Eyyam-ı Bahur geliyor aman dikkat

Hava sıcaklıkları artarak devam ediyor. Uzmanlar ağustos ayının başında eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı, özellikle hipertansiyon ve kalp-damar hastalarının sıcak havalarda dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:Hastalar, hekimlerine danışmadan ilaçlarını kullanmayı bırakmamalı, dozunu değiştirmemeli.Yeterli ve dengeli beslenilmeli.Şeker oranı yüksek, işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı.Mecbur kalınmadıkça 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalı.Açık renkli, rahat giysiler giyilmeli.Hava alabilen rahat ayakkabılar kullanılmalı.Düzenli yürüyüş, egzersiz yapılmalı ancak yorucu fiziksel aktivitelerde bulunulmamalı.