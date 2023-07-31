Eyyam-ı bahur haftası yarın başlıyor: Yüksek nem alarmı

Uzmanların günlerdir uyardığı Arap yarımadası üzerinden gelen eyyam-ı bahur sıcakları yarından itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle sahil kesimlerinde güneş altında 46 dereceye ulaşacak termometre sıcaklıklarından çok yüksek nem bunaltacak. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, SABAH'a önümüzdeki bir haftayı değerlendirdi: "Eyyam-ı bahur sıcakları takvimde olmasına rağmen ulaşılan değerler mevsim normallerinde değil. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Yarından itibaren bir hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olacağız. Marmara'da 35 ile 40, Ege'de 35 ile 43, Akdeniz'de 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu'da 35 ile 45 arasında, İç Anadolu'da 37, Karadeniz'de ise 30 derece üzerinde sıcaklık bekleniyor. Ama tabii ki sıcaklıktan ziyade yüksek nemle birlikte insanlar özellikle Marmara'da bunalacak."Toros, Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın haziran ayında sıcaklıklarda rekor kırıldığını açıkladığını söyleyerek, "Tarihteki 150 yıllık ölçümlere göre hem karada hem denizde rekor kırdık bu sene. Aynı sıcaklık artışı temmuz'a da devam etti. Hızlı bir artış var. 2023'te rekor bir sıcaklığa ulaşabileceğimizi de öngörüyoruz" dedi.Toros su tasarrufu yapılması gerektiğine de dikkat çekti: "Bireysel olarak evlerimizin çatısına kuracağımız düzeneklerle yağmur hasadı yapabiliriz. Yine aynı işlemi caddelerdeki ağaç yalaklarını açarak da yapabiliriz. Hem taşkınlar önlenmiş olacak hem ağaçlar sulanmış olacak hem de yeraltı kaynaklarını beslemiş olacağız. El yıkarken musluğu açık bırakırken yaklaşık 2 litre su harcıyoruz. Ama musluğu kapatarak yıkandığında yarım litreden az su harcanıyor. Dişimizi fırçalarken, elimizi yıkarken, bahçemizi sularken, gündelik işlerimizi hallederken suyu dikkatli kullanmalıyız. Biriktirdiğimiz suları, çiçeklerimizi sularken kullanabiliriz."