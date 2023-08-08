Haberler Yaşam Haberleri ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklığı, Erzincan’da termometreler 39 dereceyi gösterdi
Giriş Tarihi: 8.8.2023 16:45 Son Güncelleme: 8.8.2023 16:54

‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklığı, Erzincan’da termometreler 39 dereceyi gösterdi

Türkiye genelinde etkisini sürdüren ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcakları Erzincan’da da etkisini gösteriyor. Erzincan’da termometreler 39 dereceyi gösterdi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklığı, Erzincan’da termometreler 39 dereceyi gösterdi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan'da sıcak hava kendini iyice hissettirirken uzmanlar yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlara karşı uyarıda bulundu. Uyarıda, "Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir'' denildi.

Öte yandan Erzincan'da gün içerisinde en yüksek sıcaklık 39 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için Girlevik Şelalesi ile mesire alanı Ekşisu'nun yolunu tuttu.

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‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklığı, Erzincan’da termometreler 39 dereceyi gösterdi
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