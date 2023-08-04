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Giriş Tarihi: 4.8.2023 13:13 Son Güncelleme: 4.8.2023 13:42

Eyyam-ı bahur yakmaya devam ediyor

İstanbul'da Eyyam-ı Bahur sıcakları nedeniyle hava sıcaklığın Pik noktaya ulaştığı anlarda vatandaşlar kendilerini boğazın serin sularına ve gölgeye atmışlardı. Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi Cuma günüde devam etti. Sıcaklık 40 dereceye kadar yükseldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eyyam-ı bahur yakmaya devam ediyor

İstanbul'da Eyyam-ı Bahur nedeniyle sıcaklıkların pik noktaya ulaşarak termometrelerin 39 dereceyi göstermesi vatandaşları sahil kenarlarına ve gölgelere sevk etmişti. Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiği belirtilen Eyyam-ı Bahur, sıcaklıkları kademeli olarak yükselterek yazın en sıcak günlerini yaşattı. İstanbul'un sahil şeritleri adeta halk lajına döndü. Güneşlenenler ve denizin serin sularına girenler renkli görüntü oluşturdular.

2 gün boyunca etkisini hissettiren Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisini hafta sonuna doğru 4-5 derece düşüreceği açıklandı. Yurdun batı kesiminde 4 gün sürmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da, 8 derecelik bir artışla ''pik' noktaya ulaşarak 39 derece olması ile birlikte Hafta sonu sıcaklıkların 3-4 derece düşerek 35 derece civarında olması bekleniyor.

OKULLARDA SEYYAR HAVUZLAR SEMTLERDE SÜS HAVUZLARI ÇOCUKLARIN İMDADINA YETİŞTİ

El ninonun ve sonrasında Eyyam-ı Bahur'un etkisini hissettirdiği ve hava sıcaklığının 40 dereceye kadar ulaştığı İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştılar.

El ninonun etkisi ile İstanbul'da 40 dereceye ulaşan ve nemle birlikte 43 derece hissedilen hava sıcaklığında vatandaşlar sıcaktan bunalarak deniz kıyılarına ve denize uzak olan çocuklar ise bölgelerindeki park içerisindeki süs havuzlarına girdiler.

Yaz mevsimi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okullarda kurduğu seyyar havuzlarla da çocuklar hem yüzmeyi öğrenirken hem de aşırı sıcaklardan dolayı serinleme fırsatı buldular.

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Eyyam-ı bahur yakmaya devam ediyor
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