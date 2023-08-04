Eyyam-ı bahur yakmaya devam ediyor

İstanbul'da Eyyam-ı Bahur nedeniyle sıcaklıkların pik noktaya ulaşarak termometrelerin 39 dereceyi göstermesi vatandaşları sahil kenarlarına ve gölgelere sevk etmişti. Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiği belirtilen Eyyam-ı Bahur, sıcaklıkları kademeli olarak yükselterek yazın en sıcak günlerini yaşattı. İstanbul'un sahil şeritleri adeta halk lajına döndü. Güneşlenenler ve denizin serin sularına girenler renkli görüntü oluşturdular.
2 gün boyunca etkisini hissettiren Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisini hafta sonuna doğru 4-5 derece düşüreceği açıklandı. Yurdun batı kesiminde 4 gün sürmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da, 8 derecelik bir artışla ''pik' noktaya ulaşarak 39 derece olması ile birlikte Hafta sonu sıcaklıkların 3-4 derece düşerek 35 derece civarında olması bekleniyor.
El ninonun etkisi ile İstanbul'da 40 dereceye ulaşan ve nemle birlikte 43 derece hissedilen hava sıcaklığında vatandaşlar sıcaktan bunalarak deniz kıyılarına ve denize uzak olan çocuklar ise bölgelerindeki park içerisindeki süs havuzlarına girdiler.
Yaz mevsimi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okullarda kurduğu seyyar havuzlarla da çocuklar hem yüzmeyi öğrenirken hem de aşırı sıcaklardan dolayı serinleme fırsatı buldular.