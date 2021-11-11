Eyyübiye Belediyesi, gençleri ağırlamaya devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezleri ve AK EV Spor Salonları, gençleri ağırlamaya devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi bünyesindeki Gençlik Merkezleri gençlerin; sportif, akademik ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesine bağlı 15 Temmuz ve Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezleri ile onlarca AK EV spor Salonundaki binlerce Eyyübiyeli genç, uzman eğitmenler tarafından eğitime tabi tutulup, gençlere çeşitli dallarda kurslar veriyor.

Öğrencilere yönelik, bilgisayar, resim, Kuran-ı Kerim, piyano, bağlama, halk oyunları kursları ile birlikte spır salonlarındaki binlerce gence, hem sportif faaliyetler veriliyor hem de gençlere milli ve manevi değerler aşılanıyor. Kurslara katılan gençler, sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirip, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.



Gençler," Boş vakitlerimizi Eyyübiye Belediyesinin gençlik merkezleri ve spor salonlarında değerlendiriyoruz. Allah Başkanımızdan ve hocalarımızdan razı olsun. Buralarda güzel vakit geçiriyoruz. Bizlere emek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.