Eyyübiye Belediyesi ihtiyaç sahipleri İçin 85 kurban kesti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un yönlendirmesiyle, "Bu bayram onlar için kurban olsun" kampanyası düzenleyen Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi, bayram öncesi yüzlerce çocuğu bayramlık elbise alarak sevindirdi. Bayramın ilk günü ise ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 85 küçükbaş kurbanlık kesimi yapan İyilik Merkezi, binden fazla ailenin evine et ulaştırdı.

Kesilen kurbanlıkları tek tek paketleyerek, daha önce sistemlerinde kayıtlı olan ailelerin evlerine kadar götüren İyilik Merkezi çalışanlarına aileler teşekkür etti.