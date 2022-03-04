Haberler Yaşam Haberleri Eyyübiye Belediyesi, ilçeye bir kadın destek merkezi daha kazandırıyor
Giriş Tarihi: 4.3.2022 20:52 Son Güncelleme: 4.3.2022 21:59

Eyyübiye Belediyesi, ilçeye bir kadın destek merkezi daha kazandırıyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eyyübiye Belediyesi, ilçeye bir kadın destek merkezi daha kazandırıyor

Göreve geldiği ilk günden bu yana kadınlara pozitif ayrımcılık gösteren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye bir Kadın Destek Merkezi daha kazandırıyor.

Göreve geldiği ilk günden bu yana kadınlara pozitif ayrımcılık gösteren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye bir Kadın Destek Merkezi daha kazandırıyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalarıyla da kamuoyunun takdirini kazanan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yenice mahallesinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazır hale getirilen Kadın Deztek Merkezini ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Beraberinde Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarı Hamza Göktaş'la birlikte merkeze giden Başkan Kuş, toplam 7 derslikten oluşan ve içerisinde; Biçki nakış, el sanatları, kuaförlük, kuranı kerim, okuma yazma kursları ile halk sağlığı eğitimleri ve psikolojik rehberlik danışmanlık merkezinin bulunduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Merkeze gelip hem eğitim alacak olan hem de aile bütçelerine katkı sağlayacak olan Eyyübiyeli kadınların çocukları için de kreş tasarlandı. İlçe genelinde Kadın Destek Merkezlerinin sayılarını hızla artırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kuş, merkezin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Kadınlara pozitif ayrımcılık göstermeye devam ettiklerini belirten Başkan Kuş," İlçemizdeki kadınlar için ne yapsak azdır. Kadınlarımızın bizlerden kadın destek merkezleri talepleri vardı. Biz de bir bir o talepleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Yenice mahallemizde açılışa hazır hale getirilen merkezimiz şimdiden hayırlı olsun" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Kovid-19 genelgesi! HES kodu, PCR testi, maske...
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili emekli istihbaratçı generalden çarpıcı çıkış: İki tarafla da görüşebilen tek ülke Türkiye
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atandı
Başkan Erdoğan duyurdu! Kadına karşı şiddete yeni reform: Cezalar artıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den savaş açıklaması: Daha kötüsünü göreceğiz...
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın hapis cezası kesinleşti! Her yerde aranıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyyübiye Belediyesi, ilçeye bir kadın destek merkezi daha kazandırıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA