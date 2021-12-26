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Giriş Tarihi: 26.12.2021 20:32

Eyyübiye millet bahçesinde çalışmalar sürüyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eyyübiye millet bahçesinde çalışmalar sürüyor

Bölgenin en büyüğü olma özelliğine sahip 180 dönüm alan üzerine kurulan Eyyübiye Millet Bahçesi yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Eyyübiye'de 180 dönüm üzerine kurulan Millet Bahçesinin yapımı devam ediyor. Akçakale yolu üzerindeki Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisinde 180 dönümlük alanda yapım çalışmaları gece gündüz demeden devam eden Millet Bahçesinde sona yaklaşılıyor. Bölgenin en büyüğü olma özelliği taşıyan devasa yeşil alanın yeri daha önceden Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsisi Eyyübiye Belediyesine yapılmıştı. İçerisinde mesire alanları, millet kıraathanesi, cami, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, spor alanları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları ile vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındıracak olan Millet Bahçesinin yapım çalışmalarının önümüzdeki bahar aylarında tamamlanacağı ve bölge sakinlerinin hizmetine sunulacağı belirtildi.

Yapım çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Millet Bahçesi'nin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İnşallah 2022 yılının Nisan ayında Eyyübiye halkının hizmetine sunulacak" dedi.

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Eyyübiye millet bahçesinde çalışmalar sürüyor
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