Haberler Yaşam Haberleri Eyyübiye’de 4 mahallede doğalgaz sevinci
Giriş Tarihi: 8.6.2022 12:11 Son Güncelleme: 8.6.2022 12:15

Eyyübiye’de 4 mahallede doğalgaz sevinci

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eyyübiye’de 4 mahallede doğalgaz sevinci

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde 4 mahalleye daha doğalgaz ulaştırılması için ilk kazma vuruldu. Şehrin gelişimi ve kentsel dönüşümü için kilit önem taşıyan 4 mahalleyi cazibe merkezi haline getirecek doğalgaz şebeke çalışmaları, düzenlenen törenle başladı.

Eyyübiye'ye bağlı Akabe, Akşemsettin, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerine doğalgaz ulaştırmak için Direkli Mahallesi'nde düzenlenen törene; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdülkadir Kirli, Eyyübiye Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Seçildikleri günden bu yana Eyyübiyelilere verdikleri sözlerin birçoğunu yerine getirdiklerini anımsatan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akabe, Akşemsettin, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerinin manevi anlamda çok değerli olduğunu ve buradaki vatandaşların en büyük talebinin doğalgaz olduğunu söyledi.

Bu dört mahallenin doğalgazı hayal olarak gördüğünü ancak kendilerinin hayalleri gerçeğe dönüştürmek için var olduklarını kaydeden Başkan Kuş, "Allah'a çok şükür, yoğun çabalarımız, gayretimiz, ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz, teşkilatımız, muhtarlarımız ile birlikte çalışmamız sonucu, bugün dört mahallemize doğalgaz ulaştırmak için kepçeyi vurduk. Eyyübiye'mize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Eyyüp Nebi Mahallesi'nin de doğalgaz talebi olduğunu, önümüzdeki günlerde Eyyüp Nebi Mahallesinde de çalışmaların başlayacağı müjdesini veren Başkan Mehmet Kuş, "Eyyübiyeli kardeşlerimiz için, vatandaşlarımız için ne yapsak azdır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Eyyübiye kendi kendine zaten bir değer, Eyyübiye'ye ne yapsak değer" diye konuştu.

"GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATAN BİR BAŞKAN VAR"

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, seçildiği günden bu yana gecesini gündüzüne katarak Eyyübiye için çok büyük hizmetlere imza attığını kaydeden AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdülkadir Kirli ise, Eyyübiye'nin mahallelerine doğalgaz hizmeti ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'dan kim elendi, kim gitti? | Acun Ilıcalı açıkladı! 7 Haziran SMS oy sıralaması ile 2022 Survivor All Star kim gitti, adaya hangi isim veda etti?
En düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? En düşük maaş hesaplandı!
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
SON DAKİKA! Yeni 3600 ek gösterge tablosu ile hesabını yap! Emekli maaşı ve ikramiyesi önemli oranda yükseliyor! Ek gösterge kimlere verilecek?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı büyük oranda netleşti: Kazanç şimdiden 2.259 TL'yi buluyor! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Altın fiyatları canlı takip! 8 Haziran 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, gramı kaç TL? İşte anlık altın alış satış rakamları!
Benzin fiyatı güncel liste: 8 Haziran mazot zammı sonrası akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar, 1 litre fiyatı kaç TL, bir depo kaç liraya dolar 2022?
Son Dakika: Asgari ücret 2022 için PRİM formülü! Başkan Erdoğan ve Ak Parti'den Temmuz zammı açıklaması: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Benzine ya da mazota zam var mı? Akaryakıt fiyatları zam - indirim haberleri ile gündemde! 8 Haziran 2022 Çarşamba bugün LPG, benzin ve (motorin) mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: YPG/PKK destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ülkeyi karıştırdı: İsveçliler haykırdı! Erdoğan haklı
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyyübiye’de 4 mahallede doğalgaz sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA