Eyyübiye’de 4 mahallede doğalgaz sevinci

Eyyübiye'ye bağlı Akabe, Akşemsettin, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerine doğalgaz ulaştırmak için Direkli Mahallesi'nde düzenlenen törene; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdülkadir Kirli, Eyyübiye Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Seçildikleri günden bu yana Eyyübiyelilere verdikleri sözlerin birçoğunu yerine getirdiklerini anımsatan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akabe, Akşemsettin, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerinin manevi anlamda çok değerli olduğunu ve buradaki vatandaşların en büyük talebinin doğalgaz olduğunu söyledi.

Bu dört mahallenin doğalgazı hayal olarak gördüğünü ancak kendilerinin hayalleri gerçeğe dönüştürmek için var olduklarını kaydeden Başkan Kuş, "Allah'a çok şükür, yoğun çabalarımız, gayretimiz, ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz, teşkilatımız, muhtarlarımız ile birlikte çalışmamız sonucu, bugün dört mahallemize doğalgaz ulaştırmak için kepçeyi vurduk. Eyyübiye'mize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Eyyüp Nebi Mahallesi'nin de doğalgaz talebi olduğunu, önümüzdeki günlerde Eyyüp Nebi Mahallesinde de çalışmaların başlayacağı müjdesini veren Başkan Mehmet Kuş, "Eyyübiyeli kardeşlerimiz için, vatandaşlarımız için ne yapsak azdır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Eyyübiye kendi kendine zaten bir değer, Eyyübiye'ye ne yapsak değer" diye konuştu.

"GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATAN BİR BAŞKAN VAR"

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, seçildiği günden bu yana gecesini gündüzüne katarak Eyyübiye için çok büyük hizmetlere imza attığını kaydeden AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdülkadir Kirli ise, Eyyübiye'nin mahallelerine doğalgaz hizmeti ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.