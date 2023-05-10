Eyyübiye’de feci kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale-Evren sanayi çevre yolunda meydana gelen olayda, henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen mermer yüklü tır ve tır ile plakalı otomobil Akçakale-Evren sanayi çevre yolunda yapılan yol çalışmasında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada iki tır şarampole yuvarlanırken 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan tır sürücüsü Salih Yıldırım hayatını kaybetti.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.