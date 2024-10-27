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Giriş Tarihi: 27.10.2024 12:11 Son Güncelleme: 27.10.2024 12:50

Eyyübiye'de korkutan fabrika yangını

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eyyübiye’de korkutan fabrika yangını

Eyyübiye ilçesine bağlı Hacılar mahallesi civarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının 2 saat sonra büyük çapta kontrol altına alınması ile büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Yangının tamamen kontrol altına alınması için soğutma çalışmaları başlatıldı. Çıkan yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Eyyübiye'de korkutan fabrika yangını
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