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Giriş Tarihi: 6.2.2025 15:59 Son Güncelleme: 6.2.2025 16:06

Eyyübiye’de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sokakta yürüyen 28 yaşındaki kişi silahlı saldırıya uğradı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eyyübiye’de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Olay, Eyyübiye ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen 28 yaşındaki Yakup B. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Balıklıgöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Yakup B. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yakup B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Eyyübiye’de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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