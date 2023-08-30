Eyyübiye’de sulama kanalına düşen genç aranıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Açmalı Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu 20 yaşındaki Kamil Muhammed Hamidi Açmalı mahallesi yakınlarında elini yıkamak için sulama kanalına giren genç dengesini kaybederek akıntıya kapılarak suda kayboldu. Açmalı'nın kaybolduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, İtfaiye, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri ve Jandarma ekipleri bağlı JİG Timi sevk edildi. Genç için arama çalışmaları üçüncü günde devam ediyor.