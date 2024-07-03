Eyyübiye’de tarihi bölgeler için yeni uygulama

Bölgede uygulanacak yeni düzenlemeleri duyuran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni uygulama ile ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Kuş, Şanlıurfa'nın turizm potansiyeli açısından en önemli mekânların yer aldığı bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin huzurlu bir ziyaret gerçekleştirebilmeleri amacıyla bazı düzenlemeler yaptıklarını ve bu düzenlemelere uyulması konusunda esnafın da desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yaptığı açıklamada, "Bu mekânları görmek, buraların tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanımak, şehrin huzur veren manevi havasını solumak için ilçemiz Eyyübiye'ye gelen misafirlerin memnun şekilde ayrılmaları ve ilk fırsatta yeniden burayı ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla kaldırım-yol işgallerinin önlenmesi ve yaya trafik akışının düzenli hale getirilmesine yönelik bazı tedbirler daha sıkı şekilde uygulanmaya başlamıştır. Kadim şehrimiz Şanlıurfa'ya, sabır timsali Hz. Eyyüp Peygamber'in hatırasına ve Hz. İbrahim'den devraldığımız misafirperverliğimize yaraşır bir Eyyübiye için uygulanan tedbirleri tüm esnafımızın ve halkımızın anlayışla karşılamasını diliyorum" dedi.

Başkan Mehmet Kuş'un duyurduğu yeni uygulamaya göre; 4 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 08:00-19:00 saatleri arasında Dergah-Balıklıgöl Platosu, tarihi çarşılar ve hanlar bölgesine seyyar satıcılar, motosikletler ve benzeri araçların giriş çıkışı yasaklandı. Yine aynı bölgede faaliyet gösteren esnafın kaldırım ve yol işgaline de müsaade edilmeyecek, dükkân önü tezgâh mesafesine uymaları sağlanacak. Yapılacak denetimlerde tespit edilecek işgal ve kusurların önlenmesine yönelik, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince yasal işlem başlatılacak.