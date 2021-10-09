Eyyübiye’de toplu açılış

Açılış törenine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Cuma Ağaç, AK Parti Eyyübiye ilçe Başkanı Mehmet Moğal, Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kestop, MKYK Üyesi Vildan Polat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 15 Temmuz mahallesi Şelale park, 15 Temmuz mahallesi Kitap Otağı, Yardımcı mahallesi sosyal donatı alanı, TOKİ (Batıkent) halı saha, Kito Deresi Halı saha, İkizce mahallesi halı saha, Yamaçaltı Mahallesi halı saha, Yardımcı mahallesi Halı saha, Ruha mahallesi Muhtar evi, 15 Temmuz mahallesi muhtar evi, Karakoyunlu mahallesi muhtar evi açılışı yapıldı.