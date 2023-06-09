Tunç Soyer yine kooperatif skandalı! İnsan hayatını hiçe saydı: Eksik demir hatalı beton

"YİNE TUNÇ SOYER YİNE KOOPERATİF SKANDALI!"

AK Partili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki kentsel dönüşüm projesi hakkında sosyal medyadan ilk olarak "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sözde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili biraz konuşalım. Proje CHP İzmir İl Başkanının kurucusu olduğu Yapı Kooperatifi aracılığıyla yürüyor. İlk fiyasko burada başlıyor! Yine Tunç Soyer yine kooperatif skandalı!" ifadelerini kullandı.