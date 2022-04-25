Ezan okumada dünya 1’incisi olan Muhsin Kara, Ramazan programında Sivaslıları mest etti

Sivas Belediyesi tarafından meydanında düzenlenen Ramazan Gecesi etkinliğinin son konuğu Suudi Arabistan'da ezanı en güzel okuyarak dünya birincisi olan Şarkışla Ravza Cami İmam Hatibi Muhsin Kara oldu. Ramazan etkinliğinde önce Kur'an-ı Kerim Tilaveti, ardından da Ezan-ı Muhammediye okuyan Kara, dinleyenleri mest etti. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, günün anısına Kara'ya hediye takdim etti. Başkan Hilmi Bilgin, "Dünya birinciliğini ülkemize kazandıran Muhsin hocamızı kutluyoruz. Allah sesine, nefesine güç kuvvet versin" dedi.

Programın ikinci bölümünde ise belediye Tasavvuf Musikisi Korosu eserler seslendirdi. birbirinden güzel eserler seslendirdi.