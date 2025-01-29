Haberler Yaşam Haberleri Ezan’ı ahlaksız işlerine alet etti: Savcılık re’sen soruşturma başlattı
Giriş Tarihi: 29.1.2025 12:10 Son Güncelleme: 29.1.2025 12:35

Ezan’ı ahlaksız işlerine alet etti: Savcılık re’sen soruşturma başlattı

Sosyal medyada canlı yayında müstehcen konuşmalar yaparak ezan hakkında alaylı ifadeler kullanan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ezan’ı ahlaksız işlerine alet etti: Savcılık re’sen soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformunda canlı yayın yapan "Anka" isimli kullanıcının müstehcen konuşmaları sırasında, okunan ezanla ilgili alay içerikli ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.

AHLAKSIZLIĞA SORUŞTURMA

Bu ahlaksızlığın sosyal medya hesaplarında dolaşıp etkileşime girmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Savcılık, tespit edilecek şahıs hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Müstehcenlik" suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ezan’ı ahlaksız işlerine alet etti: Savcılık re’sen soruşturma başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA