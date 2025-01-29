Ezan’ı ahlaksız işlerine alet etti: Savcılık re’sen soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformunda canlı yayın yapan "Anka" isimli kullanıcının müstehcen konuşmaları sırasında, okunan ezanla ilgili alay içerikli ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.

AHLAKSIZLIĞA SORUŞTURMA

Bu ahlaksızlığın sosyal medya hesaplarında dolaşıp etkileşime girmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Savcılık, tespit edilecek şahıs hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Müstehcenlik" suçlarından re'sen soruşturma başlattı.