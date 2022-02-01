Ezdi kaçtı yakalandı! Ehliyeti yetersiz çıktı

Kaza önceki gün Güngören Güven Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. 36 yaşındaki Nihal Akbaş, iki çocuğuyla birlikte Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada yolun öteki tarafına geçmek istedi. Park halinde bulunan bir kamyonun önünden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, şoförün aracı bir anda hareket ettirmesiyle kamyonun altında kaldı, çocukları ise koşar adımlarla kazayı kıl payı atlattı.

HEM EZDİ HEM KAÇTI

Kamyonun üzerinden geçtiği kadın, ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Suriye uyruklu kamyon şoförü ise kaza mahallini terk edip gözlerden kayboldu. Kazanın ardından inceleme başlatan Güngören Polisi, kayıplara karışan Suriye uyruklu şoförü yakalayarak gözaltına aldı.

EHLİYETİ YETERSİZ ÇIKTI

Gözaltına alınan Suriye uyruklu şoförün sürücü ehliyetinin kamyon şoförlüğü için uygun olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan gözaltınadaki şoförün ifadesinde ezdiği kadın için kör noktada kaldı dediği ancak kullandığı kamyonun kör noktaya görüş sağladığı donanıma sahip olduğu öğrenildi. Şoför emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.