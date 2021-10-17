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Giriş Tarihi: 17.10.2021 14:49 Son Güncelleme: 17.10.2021 15:02

Ezgi öğretmen kaza kurbanı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Ezgi öğretmen kaza kurbanı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde meydana trafik kazası sonrası kalbi duran ve kalp masajıyla hayata döndürülen 24 yaşındaki müzik öğretmeni, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, Gaziantep'ten Araban istikametine seyir eden M.K. idaresindeki minibüs ile H.B.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç ve içerisindeki yolcular yol kenarındaki araziye savruldu. Meydana gelen feci kazada 2'si ağır, 12 kişi yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, sağlık ekipleri yaralılardan kalbi duran Ezgi Cesur'a olay yerinde uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürdü. 24 yaşındaki Ezgi Cesur, kaldırıldığı hastanede gece geç saatlerde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden genç öğretmenin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Oğuzeli ilçesindeki bir okulda müzik öğretmeni olarak görev yapan Cesur'un memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Ezgi öğretmen kaza kurbanı
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