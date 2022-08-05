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Giriş Tarihi: 5.8.2022 12:23 Son Güncelleme: 5.8.2022 12:23

Ezgi Özarslan yaşam savaşını kaybetti: Ailesi organlarını bağışladı

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi Deniz Ö. tarafından tabancayla vurulan Ezgi Özarslan (31), 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kadından geriye görüntüleri kalırken, ailesi Ezgi Özarslan’ın organlarını bağışlama kararı aldı.

İHA
Ezgi Özarslan yaşam savaşını kaybetti: Ailesi organlarını bağışladı
İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz günü Mersinli Mahallesinde meydana gelen olayda, Deniz Ö., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö., belinden çıkardığı tabancayla Ezgi Özarslan'ın başına ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Ezgi Özarslan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özarslan, burada yapılan müdahalelere rağmen 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
Dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Ezgi Özarslan'ın ailesi ise genç kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Organ bağışı konusunda Sağlık Bakanlığından onay beklendiği belirtilirken genç kadından geriye ise telefonla çekilmiş görüntüleri kaldı.
Ezgi Özarslan'ı tabancayla vuran Deniz Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatılırken, katil zanlısı koca henüz gözaltına alınamadı.

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Ezgi Özarslan yaşam savaşını kaybetti: Ailesi organlarını bağışladı
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