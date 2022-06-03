Ezgi’den iyi haber

Konyalı 23 yaşındaki Ezgi Doğru, üniversite eğitimi sırasında ERASMUS ile gittiği Çekya'da martta aniden fenalaştı. Çekya'da tedavisine başlanan Ezgi'ye Guillain-Barre Sendromu (Sinir sisteminde meydana gelen ve hareket kaybına neden olan nörolojik hastalık) tanısı konuldu. Çekya'da tedavisi süren genç kızın ailesi, kızlarını Türkiye'ye getirebilmek için Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçti.Bakanlık yetkilileri de hemen harekete geçerek Ezgi'yi ambulans uçakla İstanbul'a getirdi. Özel bir hastanede kısa bir süre tedavi gören Ezgi, daha sonra ailesinin yaşadığı Konya'ya getirildi. Konya Numune Hastanesi Palyatif Servisi'ne alınan Ezgi Doğru'nun sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Ezgi Doğru, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nde okuyordum. Prag'da ERASMUS'a gittim, bu hastalığı yaşadım. Tedavim Çekya'da başladı. Ancak bir süre sonra moral olarak çok düştüm. Çünkü ailemden ve arkadaşlarımdan uzaktım. Türkiye'ye gelebilmek için talepte bulunduk. Sağlık Bakanlığımız sağ olsun çok hızlı bir şekilde bu naklin gerçekleşmesini sağladı. Kısa süre içinde ambulans uçakla Türkiye'ye geldim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bana burada çok güzel bakılıyor. İyileşme sürecindeyim. Fizik tedavim devam edecek."Daha önce birçok olimpiyatta gönüllü olarak görev aldığını anlatan Ezgi Doğru, "Üniversitedeyken gönüllü olarak Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Kış Oyunları'nda akreditasyon departmanında görev yapmıştım. Sonra Samsun İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda akreditasyon departmanında görev aldım. Bu sene de Konya'nın ev sahipliğini yapacağı İslam Oyunları var. Yine benim ekibim akreditasyon biriminde görev alıyor. Ben de Konyalı olduğum için beni de davet ettiler. Umarım en kısa zamanda ayağa kalkarım ve ekibime katılırım" dedi.EZGİ Doğru'ya moral olması için bir de sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Kendisi için hazırlanan pastayı üfleyen Ezgi, "Sağlığıma kavuşmam ve normal hayatıma dönebilmem için benimle ilgilenen sağlık çalışanı abi ve ablalarıma teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum ve duygulandım" ifadelerini kullandı.