Ezgi’nin yaşamını yitirdiği kazada tahliye

Karara tepki gösteren Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, mahkemenin eksik olan bilirkişi raporuna dayanarak tahliye talebi verdiğini iddia etti. Olay yerinin Gaziantep'in en gözde mekanlarının bulunduğu bölgede olmasına rağmen Emniyet tarafından herhangi bir görüntü bulunamadığına dikkat çeken Yiğit, "Olay yerindeki kameralarda teknik inceleme yapılmadı, kamera görüntüleri gereği gibi araştırılmadı. Olayı gören birden çok tanık olmasına rağmen savcılık tarafından alelacele bilirkişi tayin edilerek sadece ilk tutanaktaki tek tanığın beyanları görüntü olmaksızın dayanak alınarak rapor düzenlenerek Ezgi, ehliyetsiz ve hızlı araç kullanan Osman Sarı'dan daha çok suçlu gösterildi. Kızımı 14 metre ileriye fırlatan biri nasıl tali kusurlu olabilir? Kızım daha kaldırımın yanındaymış, kamera görüntülerinin ortaya çıkarılmamasının sebebi bu değil mi? " dedi.

Mehmet Şahin Yiğit, "17 yaşında, ehliyetsiz ve şuursuz bir şekilde araç kullanan bu kişinin ayrıcalığı ve özelliği nedir? Hem bir cana kıyıp hem elini kolunu sallayarak nasıl dolaşır? Bunun sorumlusu kimdir? Böyle şımarık ve kural tanımaz kişiler toplum için zararlıdır. Bunu önlemek için ise adaletin tecelli etmesi için hep birlikte mücadele etmek ve adalet istememiz gerekiyor. Ezgi'nin ailesi olarak hukuki tüm haklarımızı kullanacağız ancak Osman Sarı bir an önce tutuklanıp bu ayrıcalığa ve adaletsizliğe son verilmezse bizler de her gün artan şekilde sesimizi yükselteceğiz" görüşünü dile getirdi.