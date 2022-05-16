Ezgi’nin yaşamını yitirdiği kazada tahliye

Gaziantep'te skooter ile yolun karşısına geçerken çarptığı Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Osman Sarı, tutuklu yargılandığı davada tahliye oldu. Karara isyan eden Yiğit'in ailesi tahliyeye dayanak olan bilirkişi raporunun olay görüntüleri olmadan tek tanığın beyanıyla hazırlandığını iddia etti.
12 Nisan günü akşam saatlerinde 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencileri Ezgi Yiğit ve Şimal Toprak, okulun kutlama yemeğinden çıkıp evlerine dönerken ehliyetsiz sürücü Osman Sarı yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarptı. Kazada yaralanan iki arkadaş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ezgi Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken ağır yaralanan Şimal Toprak ise Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Kazanın ardından gözaltına alınan ve "Onlar bana çarptı" demesine rağmen tutuklanan Osman Sarı için avukatı tahliye talebinde bulundu ancak Sulh Hukuk Hâkimliği talebi reddederek tutukluğunun devamına karar verdi. Karar üzerine Sarı'nın avukatı bu kez de hazırlanan bilirkişi raporuyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tahliye talebinde bulundu. Talep üzerine mahkeme 13 Mayıs günü mesai saatlerinden sonra tahliye kararı verdi.
Karara tepki gösteren Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, mahkemenin eksik olan bilirkişi raporuna dayanarak tahliye talebi verdiğini iddia etti. Olay yerinin Gaziantep'in en gözde mekanlarının bulunduğu bölgede olmasına rağmen Emniyet tarafından herhangi bir görüntü bulunamadığına dikkat çeken Yiğit, "Olay yerindeki kameralarda teknik inceleme yapılmadı, kamera görüntüleri gereği gibi araştırılmadı. Olayı gören birden çok tanık olmasına rağmen savcılık tarafından alelacele bilirkişi tayin edilerek sadece ilk tutanaktaki tek tanığın beyanları görüntü olmaksızın dayanak alınarak rapor düzenlenerek Ezgi, ehliyetsiz ve hızlı araç kullanan Osman Sarı'dan daha çok suçlu gösterildi. Kızımı 14 metre ileriye fırlatan biri nasıl tali kusurlu olabilir? Kızım daha kaldırımın yanındaymış, kamera görüntülerinin ortaya çıkarılmamasının sebebi bu değil mi? " dedi.
Mehmet Şahin Yiğit, "17 yaşında, ehliyetsiz ve şuursuz bir şekilde araç kullanan bu kişinin ayrıcalığı ve özelliği nedir? Hem bir cana kıyıp hem elini kolunu sallayarak nasıl dolaşır? Bunun sorumlusu kimdir? Böyle şımarık ve kural tanımaz kişiler toplum için zararlıdır. Bunu önlemek için ise adaletin tecelli etmesi için hep birlikte mücadele etmek ve adalet istememiz gerekiyor. Ezgi'nin ailesi olarak hukuki tüm haklarımızı kullanacağız ancak Osman Sarı bir an önce tutuklanıp bu ayrıcalığa ve adaletsizliğe son verilmezse bizler de her gün artan şekilde sesimizi yükselteceğiz" görüşünü dile getirdi.