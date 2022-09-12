Ezgi’yi hayattan koparan kazada dava başladı

Olayla ilgili 28 gün tutuklu kaldıktan sonra avukatlarının başvurusu üzerine serbest bırakılan Osman Sarı hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan açılan davanın ilk duruşması Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya tutuksuz olarak yargılan sanık Osman Sarı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları ile Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve avukatları salonda hazır bulundu.

Hakimin söz verdiği sanık Sarı, olay günü okula gitmek için evden çıktığını ve hızlı araç kullanmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu söyledi. İlk ifadesinde sağ şeritte seyrederken kızların olduğu skutterin yola girdiğini söyleyen Sarı, duruşmada ise aracının sol şeritte olduğunu, kızların gelip kendisine çarptığını iddia etti.