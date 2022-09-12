Ezgi’yi hayattan koparan kazada dava başladı

Gaziantep Şehitkâmil ilçesinin İbrahimli mahallesinde bulunan Anneler Parkı civarında 12 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Osman S. yönetimindeki araç, parktan skutter'la eve dönen Ezgi Alya Yiğit (17) ve Şimal Toprak'a (17) çarpmış, ağır yaralanan Ezgi Alya Yiğit olay yerinde yaşamını yitirirken, Şimal Toprak ise uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
Olayla ilgili 28 gün tutuklu kaldıktan sonra avukatlarının başvurusu üzerine serbest bırakılan Osman Sarı hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan açılan davanın ilk duruşması Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya tutuksuz olarak yargılan sanık Osman Sarı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları ile Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve avukatları salonda hazır bulundu.
Hakimin söz verdiği sanık Sarı, olay günü okula gitmek için evden çıktığını ve hızlı araç kullanmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu söyledi. İlk ifadesinde sağ şeritte seyrederken kızların olduğu skutterin yola girdiğini söyleyen Sarı, duruşmada ise aracının sol şeritte olduğunu, kızların gelip kendisine çarptığını iddia etti.
Yiğit ailesinin avukatı Ergin Sözen ise, olay yerinde keşif yapılmasını ve bölgedeki kamera görüntülerinin izlenmesini talep etti. Sözen, "Kamera görüntülerinin olmaması büyük bir fecaat. İlçe Emniyet Müdürlüğünün 150 metre uzağında gerçekleşen bir vakada kamera görüntülerinin olmaması düşündürücüdür. Orada herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde demek ki bir güvenlik zafiyetinin ortaya çıkabileceği bir kamu güvenliği sorunu da var. Sanık ilk ifadesinde sağ şeritte olduğunu söylerken şimdi de sol şeritte olduğunu ve kızların kendisine çarptığını iddia ediyor. Bunun açığa çıkması için kamera görüntülerinin olması çok önemli. Biz burada taksir değil, kast olduğunu düşünüyoruz" dedi.