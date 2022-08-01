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Giriş Tarihi: 1.8.2022 17:57

Ezgjan Alioski kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkiide oynuyor? Fenerbahçe’nin yeni transferi Ezgjan Alioski yaşı, hayatı ve futbol kariyeri

Sarı kanaryadan yeni transfer haberi futbol gündemine bomba gibi düştü. Makedonya asıllı Ezgjan Alioski, bu sezon Fenerbahçe'de forma giyecek. Hal böyleyken sarı lacivertli renklere gönül veren futbolseverler "Ezgjan Alioski kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkiide oynuyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ezgjan Alioskihakkında merak edilenler...

Ezgjan Alioski kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkiide oynuyor? Fenerbahçe’nin yeni transferi Ezgjan Alioski yaşı, hayatı ve futbol kariyeri

Gelen son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Kanat ve sol bek pozisyonlarında görev almakta olan Ezgjan Alioski transferi için El Ehli ile anlaşıldığını açıkladı. Bu gelişmeyle beraber sarı lacivertli takımda forma giyecek yeni stoper "Ezgjan Alioski kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkiide oynuyor?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski yaşı, hayatı ve futbol kariyerine dair detaylar...

EZGJAN ALİOSKİ KİMDİR?

Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'nın güneyinde yer alan bir şehir olan Pirlepe'de doğdu. Alioski futbola İsviçre'de başladı. Young Boys alt yapısında yetişen ve buradan FC Schaffhausen'e kiralanan sol bek oyuncusu ilk transferini de bu kulübe yaptı. Lugano'da da kiralık forma giydikten sonra bonservisi alındı. 2017-2018 sezonunda ise 2,5 milyon euro ile ilk büyük transferini gerçekleştirerek Leeds United'a imza attı.

Ülkesi Kuzey Makedonya ile 11 Ekim 2013 yılında ilk kez maça çıkan Alioski, Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nın formasını 41 kez giydi ve 7 gole imza attı.

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Ezgjan Alioski kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkiide oynuyor? Fenerbahçe’nin yeni transferi Ezgjan Alioski yaşı, hayatı ve futbol kariyeri
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