Ezidilerden yardım seferberliği

ALMANYA'DA yaşayan Midyat'a bağlı Çayırlı Köyü'nden Ezidi vatandaşlar, Midyat'a gelen depremzede vatandaşlara destek vermek amacıyla Kefnas Ezidi Derneği aracılığıyla yardım kampanyası düzenledi. Merkezi Almanya'da bulunan dernek üyelerinin aralarında topladıkları yardım paraları ile Midyat ilçesinde çeşitli gıda malzemeleri, çocuk maması, çocuk bisküvisi, kadın ve çocuk ayakkabıları alındı. Dernek Başkanı Kefkes Akman ve dernek üyeleri malzemeleri Midyat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) teslim ettiler.